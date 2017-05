Gewinnen Sie einen Rasenmähroboter

12.05.2017, 12:14 Uhr

Die Firma Zeilinger verlost gemeinsam mit der BezirksRundschau einen Rasenmähroboter.

Gewinnspiel: Räsenmähroboter

OÖ. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen – der Frühling ist da. Somit steht auch die Arbeit im Garten wieder an. Damit Sie die Zeit in Ihrem Garten genießen können, wollen wir Ihnen etwas Arbeit abnehmen.Die BezirksRundschau Ried verlost einen Husqvarna Rasenmähroboter von der Firma Zeilinger im Wert von 1797 Euro. Sagen Sie uns einfach welchen Kosenamen Sie Ihrem neuen Rasenmähroboter geben werden und posten Sie den Namen als Kommentar auf Facebook Und nehmen Sie so an der Verlosung am Freitag, 19. Mai, um 12 Uhr teil.Details zum Gewinnspiel erzählt Florian Brem von der Firma Zeilinger: