HARLEY meets OBERNBERG: Über hundert Harleys kommen am 11.8. um ca. 16.00 Uhr auf den schönsten Marktplatz Österreichs – Der I(N)N – Ort Obernberg freut sich darauf

25.07.2017, 18:07 Uhr

11.08.2017, FREITAG, um ca. 16 Uhr auf den schönsten Marktplatz Österreichsnach Obernberg am Inn. Das Rahmenprogramm startet schon um 15 Uhr.Am Marktplatz von Obernberg erwartet dann die Besucher ein wunderbarer Anblick. Die ,,schönsten“ Maschinen auf dem ,,schönsten“ Platz. Für ein umfangreiches Programm sorgt der Tour Tross. Die Tour und das Ambiente werden wieder einmal für prächtige Unterhaltung im Juwel am Inn sorgen.Der Bürgermeister der Marktgemeinde Obernberg am Inn, Martin Bruckbauer ist von der Aktion begeistert und freut sich im Namen des Gemeinderates auf zahlreiche Besucher.