Heitere Lesung im Wonnemonat Mai

Gut behütet, gut gelaunt!



Tumeltsham



Dass die Sonne die Sinne beflügelt und dem Übermut Tür und Tor öffnet, ist eines der Themen der fröhlichen Lesung, die Gaby Grausgruber aus Gurten und Kons. Monika Krautgartner am Mittwoch, den 31. Mai 2017 in der Pension Kappel in Tumeltsham anschneiden wollen.

„Der Wonnemonat Mai lässt niemanden kalt, er weckt die Lebensgeister“, sind sich die im Umgang mit Worten geübten Innviertlerinnen einig, „eine gemeinsame, literarische Reise durch unsere Buchstabenberge wird für unsere Gäste sicher vergnüglich und entspannend.“

Die Lesung findet um 19 Uhr bei freiem Eintritt statt. Tischreservierungen wegen der begrenzten Platzzahl sind dennoch erbeten unter: 07752/87770 (Frau Butscher)



Foto: (privat) Gabi Grausgruber und Kons. Monika Krautgartner laden zu beschwingten Mai-Geschichten ein.