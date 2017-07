Herrenloses Fahrrad löste Suchaktion aus

16.07.2017, 15:53 Uhr

Im Gemeindegebiet von St. Martin/Innkreis kam er aus unbekannten Gründen zu Sturz, ließ das Fahrrad am Fahrbahnrand liegen und ging zu Fuß nach Hause. Gegen 1:05 Uhr fand ein Pkw-Lenker das am Fahrbahnrand liegende Fahrrad und verständigte die Polizei. Da am Gepäcksträger ein Rucksack mit einigen frisch gekauften Lebensmitteln angebracht war, wurde eine nächtliche Suche im Nahbereich des Auffindungsortes durch die Sektorstreife Aurolzmünster und Diensthundestreife der Diensthundeinspektion Ried eingeleitet, welche jedoch negativ verlief.Zumal eine Zuordnung des Fahrrades bis zum Morgen des 16. Juli, erfolglos verlief, wurde ab 8:55 Uhr eine Suchaktion am Auffindungsort des Fahrrades im dortigen teilweise unwegsamen Au- und Waldgebiet gestartet, an der sich 34 Mann der Feuerwehren St.Martin/I und Senftenbach sowie die Diensthundestreife der DHI Ried und der Polizeihubschrauber "Libelle" beteiligten.Im Zuge der Suchaktion kam von einem Feuerwehrmann ein Hinweis auf den eventuellen Fahrradbesitzer. Im Zuge einer sofortigen Überprüfung der vermeintlichen Person konnte diese um 10:15 zu Hause nahezu unversehrt angetroffen werden. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen und lehnte eine ärztliche Untersuchung ab.