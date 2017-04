Hopfen für Haut und Haare

27.04.2017, 09:01 Uhr

Kräuter Max entwickelte Rieder Bier Hopfenshampoo.

RIED. Feinste Innviertler Braukunst und das Kräuterwissen vom Rieder Experten Kräutermax ergeben eine gute Mischung. Deshalb entwickelte Christoph Zauner (Kräutermax) für die Brauerei Ried ein Hopfen-Shampoo. Die maximale Kräuterkraft des Hopfen wird in einem Shampoo und Duschgel wirksam. Dieses Shampoo für Haut und Haare ist für jeden Hauttyp geeignet. "Natürlich auch für Jugendliche unter 16 Jahren", meint Zauner augenzwinkernd. Das in Österreich produzierte Hopfen-Shampoo kann exklusiv im Shop der Brauerei in der Brauhausgasse erworben werden.

Die Wirkung

Seit Jahrhunderten gilt der Hopfen als Seele des Bieres. Der Hopfen kommt aus der Familie der Hanfgewächse. Er besitzt eine beruhigende und ausgleichende Wirkung. In der Kosmetik wird Hopfen-Extrakt zur Beruhigung in hochwertigen Pflegeprodukten eingesetzt.