HTL Ried: Bildungsmotor der Region öffnet Pforten

Die Besucher des Tags der offenen Tür der HTL Ried erwartet ein informationsreicher Nachmittag.

RIED. Beim Tag der offenen Tür der HTL Ried am Freitag, 26. Jänner, von 14 bis 18 Uhr, heißt es probieren, frage, anfassen und Ideen in die Tat umsetzen. Neben interessanten Führungen durch das Schulgebäude erhalten die Besucher eine Vielfalt an Informationen und tolle Einblicke in die Welt des Maschinenbaus. Die Schüler und Lehrer der drei Ausbildungszweige Fertigungstechnik/Leichtbau, Agrar- und Umwelttechnik sowie Automatisierungstechnik freuen sich darauf, alle Interessierten am Tag der offenen Tür willkommen zu heißen und alle Fragen zu beantworten.

Mehr Infos auf www.htl-ried.at und www.meinbezirk.at/HTLRied.