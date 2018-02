Innviertler Tradition: Wer woaß denn a Gstanzl...

15.02.2018, 05:30 Uhr

... wem foit denn wås ei?

Es braucht jo ned woah,

oba lustig muas sei.

INNVIERTEL. (ebe) Wenn Könige und Kaiser mit ihren Verboten und Erlässen für Aufregung sorgten, dann wurden früher keine Social-Media-Kanäle mit Kommentaren überflutet. Man setzte sich mit Zettel und Stift zu Tisch und begann zu reimen. "D'Gstanzl woan lång de oanzige Oat, wia ma Kritik gegenüber de Obrigkeiten sågn kina håt. Mid a wengan Schmäh woa glei ois nimma so wüd." Josef Höckner ist einer der fünf Krammerer Sänger – und zwar von der Geburtsstunde an. Vor 25 Jahren gründete Robert Grosspointner aus der Krammerer Zeche heraus die Krammerer Sänger. Höckner führt mit viel Schmäh durchs Programm. 35 Auftritte pro Jahr, die allesamt schnell ausverkauft sind. Grund ist ihre Mischung aus echter Volksmusik, alten Melodien mit neuen Texten und aktuellen Themen, verpackt in gedichtete Strophen und Gstanzl. "De 'Trutzgstanzl' san eher zum Segiern und Vaspottn vo de aundern då. Gråd in da Zech fordert ma si gegnseitig gean a weng außa und husst si gegnanonda auf."

Wann? Wo?

Seit dem 19. Jahrhundert werden Gstanzl schriftlich gesammelt. Wie viele es gibt? Schwer zu sagen. Werden es doch fast täglich mehr. Die Krammerer dichten sich ihre Vierzeiler großteils selbst. Sie orientieren sich an aktuellen und gesellschaftspolitischen Themen.Mit den Kollegen aus Bayern haben die Innviertler ein gutes Verhältnis. Sie treffen ja auch oft aufeinander. "Mia ham untaschiedliche Melodien, singans oamoi so, dann wieda ondas. Sunst wiads jo fad, wanns oiwei de gleiche Leier is", sind die Krammerer offen für neue Melodien. Ein bisschen Rivalität zwischen den beiden Regionen darf aber schon spürbar sein:Dass das Gstanzlsingen ein Besuchermagnet für das Innviertel ist, weiß auch s'Innviertel Geschäftsführer Gerald Hartl: "Es is scho wås Bsundas, wås Außagwenlichs bei uns. Ganze Busse volla Touristn kemman zwecks der Tradition. Es ziagt de Leit vo weit her ån." Tridoppler, Wadlbeißa, Krammerer sind Gruppen, die ihm einfallen. Egal ob das Aspacher Gstanzlsingen im Herbst und im Sommer oder das Wirts-#+haussingen der Krammerer. "Es is a eigene Szene, de ned nua ödane Leid ånspricht. Wann i ma so Gstanzl-Battles wia beim Free Tree Festival in Taiskirchn ånschau, dånn siagt ma, dass ma de Voiksmusi a mid ondare Stile guat kombiniern kånn. A ondara Zuagong, mid dem sicha de Junga wås åfonga kinan. Mia Innviatla san hoid ned aufs Mei gfoin – des kimmt bei dera Tradition gaunz guat außa – und beim Publikum guat ån. Oba: Neta Knedl-Esser, Biertrinka und Gstanzlsänga san mia Innviatla hoit a ned. Unsa Gegend is trotz Traditionen scho a sehr innovativs Fleckal a."Die Gemeinde Aspach ist das Zentrum der Gstanzlsinger. Einerseits organisiert Maria Kastinger schon seit Jahrzehnten im Gasthaus Zwink das Original Innviertler Gstanzlsingen. Termin 2018: 9., 10. und 11. NovemberAber auch das Aspacher Gstanzlsingen im Frühjahr ist ein Fixpunkt. Neuer Leiter ist Gastwirt Sepp Danzer, vom gleichnamigen Gasthaus. Der langjährige Organisator Sepp Hintermaier unterstützt ihn dabei. Termin 2018:21. bis 24. JuniWirtshaussingenAm 2. und 3. März 2018 findet am Loryhof das vierte Krammerer Wirtshaussingen statt. Neben den Krammerern mit dabei: die Tanngrindler Musikanten und die Gutauer Stubenhocker. Die Krammerer Sänger feiern auch ihr 25-jähriges Jubiläum und präsentieren ihre neue CD.