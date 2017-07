"Italien hat mich schon immer fasziniert"

17.07.2017, 13:40 Uhr

Die gebürtige Kirchdorferin Hermine Aigner lebt seit fünf Jahren in der italienischen Hauptstadt Rom.

KIRCHDORF, ROM (kw).Mich hat es schon immer im wörtlichen Sinn nach Italien gezogen. Meine Ferien und meinen Urlaub hab ich meist dort verbracht. Irgendwann hatte ich dann das Glück, auch beruflich in Italien Fuß zu fassen.Das Kulturforum ist die Kulturabteilung der österreichischen Botschaft in Italien und hat die Aufgabe, den kulturellen Austausch mit Italien zu fördern. Das heißt, dass wir entweder an unserem Sitz in Rom Veranstaltungen organisieren oder uns dafür italienische Partner suchen. Dabei geht es vor allem darum, das junge, innovative Österreich zu zeigen. Durch meine Arbeit habe ich sehr viel Kontakt mit österreichischen und italienischen Kulturschaffenden, was ungemein spannend und bereichernd ist.

Absolut. Das ist natürlich auch die Voraussetzung. Ich habe Volkskunde studiert und später in meiner Arbeit als Readakteurin auch gern über Kulturthemen recherchiert. Auch in meiner Freizeit bin ich ständig auf der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten.Das stimmt. Wir haben gemeinsam das Wirtschaftkundliche Realgymnasium in Wels besucht.Sehr herzlich. Wir haben uns beide über diesen schönen Zufall gefreut und Erinnerungen ausgetauscht. Bei dieser Gelegenheit hat sie auch offiziell das Kulturforum besichtigt und war sehr interessiert daran, was hier gemacht wird.Ja, von Familie und Freunden. Zu meinem 50. Geburtstag hat mich meine Familie überrascht. Angekündigt waren meine Mama und meine Schwester Gabi. Am Flughafen standen dann plötzlich all meine Geschwister, sowie Neffen, Nichten Cousins und Cousinen.Das Alleinsein in der sauberen Natur – das ist hier in Rom praktisch unmöglich.Für mich als Kulturinteressierte auf jeden Fall der immense Reichtum an Kulturgütern, den man sonst nirgendwo auf der Welt findet. Und das gute Essen natürlich – das Lieblingsgesprächsthema der Italiener.Die Mentalitäten sind im Norden und Süden jedenfalls sehr unterschiedlich. Aber man duzt sich sehr schnell, was die Zusammenarbeit angenehm macht. Allerdings ist vorrausschauendes Planen hier nicht so üblich. Deshalb ist es immer gut einen Plan B zu haben. Eine Klischees stimmen aber schon: die Korruption ist hoch, der Verkehr chaotisch und die Pizza ein Gedicht.In Italien liegt das Pensionsalter mittlerweile bei fast 67 Jahren. Mein Lebensmittelpunkt wird also für die nächsten Jahre sicher Rom bleiben.