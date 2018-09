Jungendkonzert in St. Martin i.I.

19.09.2018, 13:00 Uhr

Jugendkonzert am Sonntag den 30. September 2018 um 17:00 Uhr heuer in der Mehrzweckhalle in St. Martin im Innkreis.

Ein besonderes Highlight ist jedes Jahr das Jungmusikerlager. Auch heuer waren die Jungmusiker der Marktmusik St. Martin i.I. und der Pfarrmusik Ort i.I. wieder gemeinsam unterwegs. Innerhalb von 4 Tagen wurden in Obertrum diverse Stücke einstudiert, welche beim Jugendkonzert am 30. September 2018 um 17:00 Uhr in der Mehrzweckhalle St. Martin im Innkreis zum Besten gegeben werden.Das Programm ist sehr breit gefächert. Angefangen von traditionellen Stücken wie dem Marsch der Jugend über Eye of the Tiger bis hin zu modernen Stücken wie Some Nights.