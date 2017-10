Martinikonzert der Marktmusik St. Martin

19.10.2017, 19:50 Uhr

Am 11.November 2017 begrüßen die St.Martiner Musikerinnen und Musiker alle Besucher zum mittlerweile traditionellen Martinikonzert um 20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Stefan Bogner hat bei seinem bereits fünften Konzert als Kapellmeister ein bunt gemischtes Programm mit einigen Solostücken zusammengestellt. Als musikalisch anspruchsvolles Eröffnungsstück wurde die „Fanfare für einen Freund“ gewählt. Danach folgen das Hornsolo „Concertino Es-Dur“ und jeweils ein Solostück für Klarinette und Tuba. Mit „Bugler`s Holiday“ werden die Besucher schwungvoll aus der Pause geholt. Außerdem gibt die Marktmusik das Tenorhornsolo „Friends“ und das Saxophonsolo „SaxoPhoning“ zum Besten. Abgeschlossen wird das vielseitige Programm durch das bekannte Gesangsstück „Can´t Take My Eyes Off You“.

Nach dem großen Besucherandrang der letzten Jahre würden sich die Musikerinnen und Musiker über einen vollen Konzertsaal freuen.Vorverkaufskarten sind bei allen Mitgliedern der Marktmusik St. Martin erhältlich!VVK : 6 €AK : 8 €