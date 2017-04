Mehr Drogen, weniger Einbrüche - Kriminalitätsstatisik Ried

28.04.2017, 12:49 Uhr

Höhere Kriminalität und eine höhere Aufklärungsquote – das sind die Eckpunkte der neuen Kriminalitätsstatistik.

100 Anzeigen mehr

BEZIRK (ebe). Jedes Jahr im März erscheinen die Zahlen im Bezug auf die Kriminalität im Land. In Oberösterreich ist die Zahl um 3,8 Prozent gestiegen, auf 537.792 angezeigete Delikte. Die Aufklärungsquote liegt bei 54,4 Prozent, dabei liegt Oberösterreich an zweiter Stelle in Österreich.Rieds Kriminalität ist von 2189 Fällen im Jahr 2015 auf 2289 Fälle gestiegen. Parallel dazu ist auch die Aufklärungsquote um knapp 10 Prozent, auf 58,1 Prozent gestiegen. "Besonders bei Diebstählen, Einbrüchen, Körperverletzung und Raufhandel können wir sehr viele Delikte aufklären.Bei Nötigung und Stalking ist ein leichter Anstieg zu erkennen. "Dieser 'Trend' ist erst seit fünf, sechs Jahren aktuell. Zum Glück kommen immer mehr Opfer zur Polizei, denn die Hemmschwelle ist bei vielen groß", so Haslberger.Durch den Fußballbundesligisten steigt übrigens die Zahl der Körperverletzungsdelikte. Die Polizei beobachtet auch häufiger pyrotechnische Vergehen im Bezug auf Fußballfans.

Rückgang bei Diebstählen

Drogen ziehen Kreise

Fast ein Fünftel weniger Diebstähle kann der Bezirk Ried im Vergleich zum Jahr 2015 verzeichnen. Einbrüche in Wohnhäuser haben um über 20 Prozent abgenommen, im Bereich Gewerbe, auf Baustellen und in Kellerabteilen sind die Einbrüche leicht gestiegen. "Es ist uns gelungen, einige Einbruchsserien zu klären. Dadruch haben wir eine sehr hohe Aufklärungsquote von fast 43 Prozent", weiß Haslberger. Er gehe davon aus, dass sich die Präventionsarbeit auszahle und viele Menschen im Bezug auf Einbrecher bereits sensibilisiert sind.Betrugsdelikte nehmen stark zu, vor allem Internetbetrug verbreitet sich immer mehr. Hier sind Delikte im Inland wesentlich einfach aufzuklären "Auch der EU-Bereich ist noch machbar, je weiter weg die Betrüger allerdings sitzen, desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, die Täter ausfindig zu machen."Die Drogendelikte haben im Bezirk zugenommen. 210 Anzeigen von Drogenkonsumenten, 21 Anzeigen von Dealern – das ergibt eine Steigerung von 68 Prozent. "Genau Hinschauen lohnt sich in der Drogenszene. Denn damit Konsumenten zum nötigen Kleingeld kommen, finden wir oft Zusammenhänge mit Einbrüchen. Auch eine Vergewaltigung konnten wir durch Ermittlungen schon aufdecken." Haslberger sieht denn hohen Anstieg der Drogendelikte bei den Großdealern. 2016 hob die Polizei einige größere Drogenringe aus. Das löse den hohen Anstieg aus.Die 90 Planstellen im Bezirk haben Kapazitäten nach oben. "Wir müssen unsere Ressourcen klar verteilen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Waren wir zu Jahresanfang 2016 noch mit der Flüchtlingswelle beschäftigt, so können wir mittlerweile den Fokus in anderen Bereichen setzen." Haslberger betont auch, dass die Gewaltdelikte vor allem unter Flüchtlingen ausgetragen werden. Oberösterreichweit werden rund 40 Prozent der Delikte von Fremden begangen. Unter den Asylwerbern sind Afghanen führend, darauf folgen Rumänen und Deutsche.