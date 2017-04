Mehrnbacher "Rollator-Gang" wieder unterwegs

27.04.2017, 19:13 Uhr

Heute, fast ein Jahr später, rückten erneut drei Heimbewohner aus um dem Ruf der "Rollator-Gang" gerecht zu werden. Dieses Mal war nicht eine Maibaum-Rettungsaktion der Grund für die Ausrückung. Operationsleiter Karl Schönauer wollte lediglich dem Hausmeister des Seniorenheims, Johann Brandstetter, einen kleinen Denkzettel verpassen. Und so zog die dreiköpfige Bande, bewaffnet mit drei Rollatoren, zum Haus des Hausmeisters. Dort entwendeten sie den First der neuen Gartenhütte."Dein First den hom jetzt wir, wennst na wieder hobn willst, kost´s a Knackerjausn und a Kistn Bier", so die Ansage der "Rollator-Gang."