Miss-Austria-Akademie in Geinberg: "Liebes Tagebuch..."

08.05.2017, 16:07 Uhr

Von 8. – 14. Mai haben die Missen aus ganz Österreich volles Programm in der Akademie. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie die hübschen Mädels ihre Tage füllen.

GEINBERG. Das Programm ist straff in der Miss-Austria Akademie in der Therme Geinberg. Denn von Montag, 8. bis Sonntag, 14. Mai gastieren die Missen und Vize-Missen aus neun Bundeländern in Geinberg. Jeder Tag steht unter einem Schwerpunkt, bei denen Experten und Coaches zur Verfügung stehen. Vom Tanzen, über Catwalk-Training bis zum Sportprogramm – die Missen bekommen einen kleinen Einblick in das Leben als Miss Austria. Denn eine der Kandidatinnen wird sich am 6. Juli mit diesem Titel krönen.Für die Kandidatinnen gibt es übrigens einen tollen Anreiz, das Beste zu geben. Denn die Siegerin qualifiziert sich automatisch für das Finale der besten 10 am 6. Juli im Casino Baden.Wir halten euch auf dem Laufenden, was sich in der Missen-Akademie tut...

TAG 1: Und los geht's

Der Check-in wurde erfolgreich erledigt, die Welcome-Geschenke entgegengenommen. Insgesamt 20 Finalistinnen aus neun Bundesländern erwartet eine volle Woche. Denn um für die Aufgaben als Miss Austria gerüstet zu sein, bedarf es noch einem Feinschliff, den die Missen in dieser Woche bekommen.