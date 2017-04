28.04.2017, 07:19 Uhr

Ab 2. Mai blitzt es in Ried am Voglweg - also runter vom Gas.

RIED. Ab 2. Mai wechselt das Mobile Radar der Stadt Ried wieder seinen Standort. Dann blitzt es für alle Schnellfahrer am Voglweg in Ried. Also Vorsicht in der 30er Zone!!