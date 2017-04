Monument 2017: Objektschutz im Innviertel simuliert

27.04.2017, 15:58 Uhr

Das Jägerbataillon Oberösterreich übt gemeinsam mit allen Blaulichtorganisationen den Objektschutz in den Bezirken Braunau, Ried und Schärding.

INNVIERTEL, LINZ. Von 24. bis 29. April 2017 fand die größte heurige Bundesheerübung in Oberösterreich statt. Unter dem Titel „Monument 17“ übten rund 450 Soldaten gemeinsam mit der Polizei den Schutz kritischer Infrastruktur. „Monument 17 versteht sich als Folgeübung der 'RAST 2017', einer Antiterrorübung der Polizei. Der Terror sei mitten im Leben angekommen", so Militärkommandant Raffetseder. Ein Trend, Menschenmassen mit geringen Mitteln, großer medialer Wirksamkeit und größtmöglichen Schaden anzugreifen und somit Angst zu schüren, sei erkennbar. Aufgabe des Bundesheeres sei der Schutz dieser kritischen Infrastruktur nach Anforderung durch die Sicherheitsbehörde, konkret der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Jägerbataillon is Innviertel verlegt

Versorgung muss gesichert sein

Das Jägerbataillon Oberösterreich:

Im Zuge dieser großangelegten Übung wurde das Jägerbataillon Oberösterreich, ein reiner Milizverband, mobilgemacht und ins Innviertel verlegt. Noch in den Nachtstunden bezogen die Soldaten die Schutzobjekte, eine Radaranlage, ein Umspannwerk und ein Arztneimittelverteilungszentrum. „Auch im Lagezentrum am Fliegerhorst Vogler in Hörsching üben Milizsoldaten beim Stab des Militärkommandos mit," erklärte Raffetseder. "Ohne den Einsatz von Milizsoldaten wären ein Schichtbetrieb und ein Durchhalten über längere Zeit nicht vorstellbar. Das Bundesheer stellt in diesem Fall die strategische Handlungsreserve der Republik dar.“Gemeinsam mit allen Blaulichtorganisationen übt die Miliz den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz in den Bezirken Schärding, Braunau und Ried. Im Mittelpunkt der Verbands-Übung steht der Objektschutz. Am vierten Übungstag war Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek als Beobachter zu Gast.„Der Schutz wesentlicher Infrastruktur, wie zum Beispiel Kraft- oder Umspannwerke ist im Krisenfall enorm wichtig“, so Podgorschek. Entscheidend sei hierbei die Gewährleistung von Strom-, Wasser- und medizinischer Versorgung. Konkret wird bei der „Monument 2017“ der Schutz von Objekten in den Bezirken Schärding, Braunau und Ried simuliert. Die Einbindung aller Blaulichtorganisationen bedeutet für alle Soldaten eine besonders herausfordernde und realitätsnahe Situation. „Das Jägerbataillon ist hochmotiviert und für diese Aufgaben professionell vorbereitet“, stellt Podgorschek, der selbst viele Jahre Miliz-Offizier war, fest.Das Jägerbataillon Oberösterreich ist Teil des in der Verfassung verankerten Bekenntnisses der Republik Österreichs zu einer Milizarmee. Die Aus- und Weiterbildung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Partnerverband, dem Panzergrenadierbataillon 13 in Ried im Innkreis, das auch das mobilmachungsverantwortliche Kommando ist.Das Jägerbataillon Oberösterreich ist im Falle von Einsätzen jeglicher Art ein wichtiges Element um die Oberösterreichische Bevölkerung zu schützen und dieser im Katastrophenfall zu helfen. Es war während des Katastropheneinsatzes zur Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser 2013 das erste Milizbataillon des österreichischen Bundesheeres, das geschlossen im Einsatz verwendet wurde. Und im Rahmen des sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes zur Bewältigung der Migrationskrise stellte das Bataillon Anfang 2016 den ersten Assistenz-Zug auf, der ausschließlich aus Milizsoldaten bestand.