Musik-NMS St. Martin in Mauthausen

03.05.2017, 11:31 Uhr

Die 4. Klassen der Neuen Musikmittelschule St. Martin im Innkreis besuchten im Rahmen des Geschichte-Unterrichts die NS-Gedenkstätte Mauthausen. Nach gründlicher Vorbereitung unternahmen die Schülerinnen und Schüler eine Reise in die Vergangenheit um anhand von fürchterlichen Bildern und schrecklichen Fakten von den Gräueltaten des Nazi-Regimes zu erfahren. Betreten und sichtlich verstört ging man von einem Mahnmal zum nächsten, die Lehrerinnen und Audio-Guides informierten die Jugendlichen über die menschenverachtenden Zustände im Konzentrationslager.Zeitgeschichteunterricht an Originalschauplätzen soll die Jugendlichen abschrecken und ihnen vor Augen führen, was totalitäre Regime und Verhetzung anrichten können. Der Neuen Musikmittelschule St. Martin war und ist es ein besonderes Anliegen ihre Schülerinnen aufzuklären und bestmöglich zu informieren und antidemokratischen und neonationalsozialistischen Strömungen entgegenzuwirken.