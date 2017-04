musikalische Lesung: Die Leichtigkeit des Lebens

Eberschwang: Panoptikum | „Irgendwer muss es ja sagen, was sich viele nur denken. Direktheit und Ehrlichkeit, so wichtig und rar wie gute Romanschreiber und Liedermacher.“Der Eberschwanger Thomas Schachinger erklärt in seinem Abenteuer Roman „Die Leichtigkeit des Lebens“ mit viel Witz und guter Recherchearbeit wie sich ein tonnenschwerer Bursche in einer globalisierten Welt, mit Hilfe seiner Leichtigkeit zu finden versucht.

Christoph Gattringer geht in seinem Mundart Projekt „Christoph spuit Christoph“ den direkten Weg und sagt dir seine Meinung gerne mal brühwarm ins Gesicht. Dass ihm Perfektionismus nur ein müdes Lächeln kostet und er sich lieber auf sein Bauchgefühl verlässt, merkt man in seinen Liedern, aber spätestens bei seinen Konzerten.28. April 201719 UhrPanoptikum; EberschwangEintritt frei