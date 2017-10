Nationalratswahl 2017: Bezirk Ried im Vergleich

16.10.2017, 10:48 Uhr

Bezirk Ried im Vergleich



Auf Bezirksebene sticht die Gemeinde Tumeltsham besonders hervor: Denn dort ist die ÖVP im Bezirksvergleich klare Nummer Eins (+11,92%). Und während in allen anderen Rieder Gemeinden die FPÖ deutlich an Stimmen zugelegt hat, verbuchen die Freiheitlichen in Tumeltsham das einzige negative Ergebnis im Bezirk (-0,07%). Großen blauen Aufwind gibt es in der Gemeinde Antiesenhofen, mit einem Plus von 15,92%.Auch die ÖVP konnte zahlreiche Wähler für sich gewinnen. In insgesamt 28 Gemeinden belegt die Partei die Spitzenposition. Nur in zwei Gemeinden gingen türkise Stimmen an andere Parteien verloren: Kirchheim (-0,12%) und Lambrechten (-2,65%).Sehr durchwachsen das Ergebnis der SPÖ. In insgesamt 22 Rieder Gemeinden verlor die Partei an Stimmen – die meisten in Mühlheim (-8,07%). In Mörschwang hingegen erreichten die Roten ein Plus von 3,99%.Besonders bitter war die Wahl für die Grünen. In ganz Österreich mussten sie Stimmen einbüßen – so auch im Bezirk Ried. Die meisten Stimmen verlor die Partei in Tumeltsham mit -10,85%.Die Neos konnten sich hingegen besser positionieren und erreichten in Mörschwang ein Plus von 5,12%. Die Liste Pilz zählt in der Stadt Ried die meisten Stimmen: nämlich insgesamt 173 (3,44%).Es handelt sich dabei um die tatsächlich ausgezählten Stimmen ohne Wahlkarten und nicht um eine Hochrechnung. Das Endergebnis inklusive Auszählung der Wahlkarten finden Sie am Donnerstag auf meinbezirk.at/wahl17-ooe