Neue Fach- und Diplom-Sozialbetreuer Behindertenbegleitung in Ried

20.07.2017, 13:33 Uhr

Neue Diplom-Sozialbetreuer Behindertenbegleitung an der SOB Ried

Am Foto:hockend (v.l.): Daniela Schuller, Thorsten Kieser, Lukas Untermaierhofer, Christoph Mair, Stefanie Kreuzhuber.Reihe 1 (v.l.): Karina Andeßner, Brigitte Jansko, Moritz Ammerer, Markus Greil, Karin Freimüller, Ulrike Mayer, Walter Schöndorfer, Luzia Diermayr, Andrea Hörmandinger, Verena Grabner, Elisabeth Klingseis, Lukas Schick.Reihe 2 (v.l.): Stefan Birnbaumer, Klaus Kriegner, Josef Klaffenböck, Stefan Eberhard, Gabriele Lengauer, Markus Wiesinger, Johannes Aigner.Nicht am Foto: Evelyn Biener, Martina Anzengruber.Weitere 25 Schüler absolvierten die zweisemestrige Ausbildung zum Diplom-Sozialbetreuer Behindertenbegleitung. Die Absolventen meisterten während des berufsbegleitenden Schuljahres 620 Stunden Theorie und 600 Stunden Praktika.Bereits im Herbst dieses Jahres startet eine neue Klasse mit 30 Schülern.Am Foto:Hockend (v.l.): Peter Knoll, Sandra Hochholzer, Natalie Felder, Markus Christenberger, Ulrike WenzlStehend (v.l.): Stefanie Hofer, Michael Gruber, Wolfgang Tomandl, Michael Hacker, Petra Junger, Patrick Gebeshuber, Lisa Etzinger, Ines Roithmayr, Klaus Heitzinger, Sabrina Beham, Anneliese Dichtl-Pühringer, Sandra Hofer, Lisa-Maria Schießl, Marianne Grübler, Maria Asböck, Franziska Mitterndorfer, Thomas Bamberger, Johannes Friedl, Klaus Spitzer.Nicht am Foto: Dieter Pertl.