Neue Geschäftsführung für RIFA

20.04.2018, 12:13 Uhr

Die Rieder Initiative für Arbeit hat mit Martin Dizili-Krautgartner und Andrea Rossmaier eine neue, duale Geschäftsführung.

RIED. Eine positiver Wind weht Besuchern entgegen, wenn sie die Räumlichkeiten der Rieder Initiative für Arbeit RIFA) betreten. Grund dafür sind nicht nur die erfolgreichen Zahlen, die die Initiative vorweisen kann. Es liegt sicherlich auch an der neuen, dualen Geschäftsführung. Martin Dizili-Krautgartner ist für den operativen Bereich zuständig, Andrea Rossmaier für die kaufmännischen Belange. "Die beiden bringen viele gut Ideen, Motivation und Kraft mit in ihre neue Aufgabe", betont Albert Schönhuber, der sich nach zehn Jahren mit Ende März aus der Tätigkeit zurückzieht.

Mittelständisches Unternehmen: Rifa

Die Visionen der Rifa

Die Wenigsten wissen, was die Rifa eigentlich macht, hier ein kleiner Überblick:

Die Rifa ist Arbeitgeber für 64 Personen, hinzu kommen durchschnittlich 100 Kursteilnehmer. "Es geht uns darum, nicht alle unsere Kursteilnehmer das gleiche Ziel verfolgen zu lassen, sondern um individuelle Lösungen für jeden", erklärt Rossmaier. "Vom Basiskurs bis zum Führerschein bilden wir Menschen aus." Ein eigenes Restaurant, eine Tischlerei, die Fundgrube – in vielen Branchen bildet die Rifa aus und begleitet Menschen bis zum Lehrabschluss. "Wenn beispielsweise Betriebe in Konkurs gehen, können Lehrlinge bei uns ihre Ausbildung abschließen", erklärt Dizili-Krautgartner."Wir wollen uns weiterhin breit aufstellen, unseren Standard sichern und Kooperationen mit Firmen und Institiutionen eingehen", sind sich die neuen Geschäftsführer einig. Außerdem wollen sie ihre eigenen Visionen und Ziele umsetzen, aufbauend auf die 32-jährige Laufbahn. "Denn 2.500 Kursteilnehmer, 140 Lehrabschlüsse in 40 Berufsgruppen, über 20.000 Stunden Mobile Betreuung und Hilfe, 600.000 Kilo Altstoffverwertung und rund 5.000 ständig lagernde Artikel in der Fundgrube sprechen für sich."Martin Dizili-Krautgartner kommt übrigens aus dem kaufmännischen Bereich. Als Verantwortlicher für Merchandising udn Ladenbau in ganz Europa bei Mömax (XXXLutz) war er in den letzten Jahren viel Unterwegs. "Natürlich ist es spannend zu sehen, wie hoch die Bäume in den Himmel wachsen können. Doch mehr reizte mich die Herausforderung, Arbeitswelt, Sozialkompetenz und Menschlichkeit in einem betrieblichen Leitbild zu finden. Die Rifa mit ihren engagierten Menschen im Verein, im Vorstand aber auch bei den Kunden ist ein Vorzeigeprojekt mit Vorbildcharakter."Lehre und Arbeit im Übungshotel und der Tischlerei (diese nimmt Kleinaufträge entgegen)Fundgrube – auch weniger schöne Dinge werden in der Fundgrube entgegengenommen, durchsortiert, aufbereitet und wiederverkauft oder auch entsorgtAltstoffverwertung, Sperrmüllsammlung – die Rifa nimmt vom Karton über Glas und andere Altstoffe alles entgegen und entsorgt vorschriftsgemäß;Mobile Betreuung und HilfePAF – Produktive Arbeitsplatzförderung – beispielsweise die Grünanlagenpflege in den SommermonatenHilfe zur ArbeitRäumungenCateringRaumvermietungKleinaufträgeBetriebliche Entsorgung