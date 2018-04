Obernberger Freibad öffnet mit runderneuertem abgesperrtem (wahrscheinlich einzigartigem) Kleinkinderbereich am 19.5. die Saison

29.04.2018, 22:43 Uhr

Aber nicht nur für Kleinkinder und Familien ist das Obernberger Freibad einen Besuch wert. Durch die Beheizung durch die Obernberger Fernwärme wird das Wasser auf angenehme 27 Grad erhitzt und bietet daher einen Komfort, der seines gleichen sucht.

Die ausgesprochene perfekte Lage am Innufer und am Europareservat Unterer Inn komplementieren das Angebot. Heuer wird das Badebuffet von der Gemeinde selbst betrieben und wird somit auch zum Verweilen einladen. ,,Wir tun alles um unser Freibad zu halten, alle Fraktionen ziehen an einem Strang und ich möchte vor allem den Freiwilligen danken, die den Kindern diese große Freude bereiten,“ gibt Bürgermeister Martin Bruckbauer zum Ausdruck.