Polizei fasste mutmaßlichen Einbrecher

30.04.2017, 21:23 Uhr

Bei einer Personenkontrolle stetlen Polizisten den Verdächtigen.

Einbrchswerkzeug und eine geringe Menge Marihuana sichergestellt

RIED (red). Am 28. April 2017 wurde gegen 18:30 Uhr die Polizei in Obernberg darüber informiert, dass in Mitterding – Antiesenhofen zwei Personen in einem abgestellten Auto schlafen.Die Polizisten stellten bei der Personenkontrolle einen 23-Jährigen aus Linz und einen jungen Mann aus Kirchdorf an der Krems fest. Auch das montierte Kennzeichen am Auto stellte sich als gestohlen heraus. Im Auto fanden die BeamtenEinbruchswerkzeug, sowie eine geringe Menge Marihuana.

Kontokarte führt nach Wartberg

Verdächtige sitzen in der Justizanstalt Garten ein

Weiters stellten sie eine Kontokarte einer Pfarre sicher. Aufgrund dieser Umstände wurden die beiden Asylwerber festgenommen. Im Zuge der ersten Ermittlungen stehen die Beschuldigten im Verdacht in die Pfarre in Wartberg und zwei weitere Einbrüche in Kirchdorf an der Krems und Micheldorf verübt zu haben.Die beiden Männer bestreiten diese Einbrüche, zeigen sich aber zu dem Suchtmittelkonsum geständig. Die zuständige Staatsanwaltschaft Steyr ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Garsten an. Der 23-Jährige wurde weiters bei der Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis angezeigt, weil er keinen gültigen Führerschein hat.