Prämierung in der Bücherei Obernberg am Inn

22.09.2018, 13:15 Uhr

,,Die Bibliothek Obernberg möchte vor allem Kinder und Jugendliche dazu animieren, sich Bücher zu entlehnen, es kostet nichts und Lesen ist Abenteuer im Kopf“, so die Leiterin Elisabeth Kotschnig!

Den Damen, Elisabeth Kotschnig, Ilse Unger und Andrea Kobler für ihren unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz danken, möchte an dieser Stelle der Bürgermeister der Marktgemeinde Obernberg am Inn, Martin Bruckbauer, und er wünscht den Kindern weiterhin schöne Stunden mit den Büchern der Bücherei Obernberg am Inn.