Rasenmähen auch am Wochenende?

30.04.2018, 13:40 Uhr

Wenn die Temperaturen wieder wärmer werden, steigt die Freude auf die Gartensaison.

Jede Gemeinde kann selbst entscheiden

BEZIRK. (schi) Der Frühling lädt zum "Garteln" ein und wir sind voller Tatendrang. Aber oft haben wir, beruflich bedingt, nur am Wochenende Zeit, um uns um unseren Garten zu kümmern. Daher gibt es vielerorts genaue Regeln für das Rasenmähen und laute Arbeiten am Wochenende."Die allgemeine, gesetzliche Nachtruhe ist ab 22 Uhr und gilt bis 6 Uhr Früh. Dort darf der Lärmpegel nicht über Zimmerlautstärke liegen", erklärt ein Mitarbeiter der Polizeiinspektion Ried. "Jede Gemeinde kann darüber hinaus gemäß § 41 Oö. Gemeindeordnung eine eigene ortspolizeiliche Verordnung erlassen und die Ruhezeiten individuell bestimmen."Aufgrund solcher Erlässe kann die Polizei aktiv werden und neben Anzeigen bei der Behörde auch Organstrafmandate einheben. "Oft verwarnen wir die Leute nur und sagen ihnen, sie sollen leiser sein oder die Arbeit unterlassen. Wenn jemand gar nicht hören will, kann Anzeige erstattet werden ode wir heben eine Geldstrafe ein. Aber das ist eher selten."

Nur wenige haben Verordnung

Tumeltsham empfiehlt

Verordnung in der Stadt Ried

Im Bezirk Ried haben nur sehr wenige Gemeinden von dem Recht Gebrauch gemacht, eine eigene Verordnung zu erlassen. In Senftenbach, Obernberg, Eitzing und Kirchheim heißt es: "Wir haben keinerlei Verordnung festgelegt. Der Bedarf ist einfach nicht da. Wir hatten noch keine Probleme mit Lärmbelästigung. Wir vertrauen auf den Hausverstand und die Vernunft der Einwohner." Margot Zahrer, Bürgermeisterin der Gemeinde Eitzing, sagt: "Unsere Gemeinde liegt am Land und ist eher klein. Da haben wir keine Probleme. Größere Gemeinden haben es da sicher schwerer.""Ich würde unsere festgelegten Zeiten nicht als Verordnung sehen. Sie sind eher eine Empfehlung für die Gemeindebürger", so Erwin Diermayr, Bürgermeister der Gemeinde Tumeltsham. Diese Empfehlung finden die Bewohner in der Gemeindezeitung. Dort werden sie "eindringlich ersucht, im Sinne einer guten Nachbarschaft, Arbeiten mit ungebührlicherweise störendem Lärm" nur an bestimmten Zeiten durchzuführen. Diese sind von Montag bis Samstag von 6.30 – 12 Uhr und von 13.30 – 20.30 Uhr. Rasenmähen, Schlagbohren oder ähnlich laute Arbeiten sind an Sonn- und Feiertagen zu unterlassen. Sollte dieser Aufruf keine Wirkung zeigen, werde auch über das erlassen einer Lärmschutzverordnung nachgedacht. "Manchmal gibt es welche, die sich aufregen. Dann muss die Sache zivilrechtlich verfolgt werden", so Diermayr.In der Bezirkshauptstadt wurde "zur Abwehr von ungebührlicherweise störendem Lärm" eine offizielle Lärmschutzverordnung festgelegt. Von Montag bis Freitag darf von 6.30 – 20.30 Uhr rasengemäht, schlaggebohrt und anderer, ähnlich lauter, Lärm gemacht werden. Samstags dürfen diese Arbeiten nur von 9 – 12 Uhr und von 14 – 19.30 Uhr durchgeführt werden. An Sonn- und Feiertagen ist "jeglicher ungebühlicherweise störender Lärm" zu unterlassen.Diese Verordnung gilt für das gesamte Gemeindegebiet der Stadt Ried. Wer "zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung". Von der Bezirksverwaltungsbehörde kann dann eine Geldstrafe von bis zu 360 Euro fällig werden.