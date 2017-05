Reichersbergerin gewinnt österreichischen Tortenwettbewerb auf der Kuchenmesse in Wels

12.05.2017, 16:02 Uhr

Michaela Wolf gewinnt in der Kategorie Freestyle (alles was man sieht muss essbar sein) Gold, weiters die gesamte Kategorie mit Best in Class und den gesamten Tortenwettbewerb mit Best in Show.Daten zum Wettbewerbsstück: Fuchur aus Die unendliche Geschichte. Abmessung: 57 x 42 x 32 cm. In über 100 Stunden wurden über 7 kg Zuckermasse, Zucker, Oblatenpapier usw. verarbeitet.