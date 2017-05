Ried: die Baustellensaison kann kommen

03.05.2017, 14:45 Uhr

Das Land Oberösterreich hat nun alle Baustellen in Oberösterreich für 2017 bekanntgegeben. Auch Ried ist mit zwei Projekten dabei.

BEZIRK. Sommerzeit ist auch Baustellenzeit. Und genau deshalb hat Verkehrslandesrat Günter Steinkellner nun in einer Pressekonferenz informiert, welche Baustellen 2017 am Plan stehen. Für diese Maßnahmen an Straßen-, Brücken- und Tunnelbauten stehen im Jahr 2017 finanzielle Mittel in der Höhe von insgesamt 130 Mllionen Euro zur Verfügung. Davon entfallen auf die Erhaltung 74 Millionen Euro und auf den Neubau 56 Millionen Euro. Im Innviertel werden einige Bauvorhaben umgesetzt. Dazu gehört neben der Umfahrung Mattighofen-Munderfing auch ein Kreisverkehr, der die B148 und die B156 in Ranshofen verbindet oder auch die Ortsdurchfahrt Münzkirchen.

Baustellen in Ried

Der Bezirk Ried ist von zwei Baustellen betroffen. Die B148 erhält im Gebiet Mörschwang und St. Georgen bei Obernberg auf rund 1,3 Kilometern eine neue Deckschicht. Dabei wird die Strecke für zwei Tage gesperrt sein. Der Zeitpunkt ist noch nicht bekannt.Die zweite Baustelle betrifft die Rieder Hochstraße. Im gemeinsamen Generalsanierungsprojekt mit der ÖBB soll das Tragwerk der Bahnunterführung generalsaniert und der Überbau erneuert werden. In diesem Zusammenhang werden Gasleitungen, Wasserleitungen und Stromleitungen umgelegt. Die Baumaßnahmen von Juli bis Oktober sollen halbseitig mit Ampelregelung durchgeführt werden. Gesamtkosten etwas 310.000 Euro.