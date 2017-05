Ried ist wieder sauber: Hui statt Pfui

13.05.2017, 05:00 Uhr

Viele fleißige Helfer engagierten sich bei den Flurreinigungsaktionen in 22 Rieder Gemeinden.

BEZIRK. Ob Volksschule, Asylwerber oder Pfadfinder – in den letzten Wochen ging es dem Müll im Bezirk an den Kragen. Denn insgesamt 22 Gemeinden säuberten mit Unterstützung des BAV bei Flurreinigungsaktionen unter dem Motto "Hui statt Pfui" ihre Umgebung. In Lambrechten machten Kindergarten, Volksschule und Vereine beim Frühjahrsputz mit. Obernberg sammelte gleich 40 Säcke voller Müll und Unrat im Geimeindegebiet. Die Wichtel und Wölflinge der Pfadfindergruppe Ried waren am Volksfestgelände unterwegs. Mit tatkräftiger Unterstützung der Kinder und Jugendlichen säuberten die beiden Feuerwehren Geiersberg und Pramerdorf die Gemeinde Geiersberg. Reichersberg startete ausgerüstet mit Handschuhen, Müllsäcken und Warnwesten für die Kinder los, um den achtlos weggeworfenen Müll zu beseitigen. In Wippenham zeigten 16 Bewohner ihr Engagement für Umwelt und befreiten Straße, Wald und Wiesen vom Müll. "Besonders erfreulich: Entlang der Gemeindestraßen war wenig Müll zu finden. Der meiste "Mist" lag entlang der Landesstraße", so die fleißigen Sammler.