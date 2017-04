"Sir Brutus" – ein Stiefel, der alle Blicke auf sich zieht

28.04.2017, 10:40 Uhr

„Sir Brutus Cephalopoda Teuthida“ – so heißt der verrückte Stiefel, mit dem sich Michael Schachinger aus Ried den "Crazy Shoe Award" holte.

RIED, WIEN. Beim Schwimmen im See biss Michael Schachinger einst ein Fisch in die Zehe. Dieses traumatische Erlebnis bewegte den selbständigen Orthopädieschuhmacher aus Ried zu einem außergewöhnlichen Design. Er kreierte rote Herrenstiefel, für die er sieben Quadratmeter Ober- und Futterleder verarbeitetete und rund 600 Kreise für Saugnäpfe produzierte. Mit diesen auffälligen, verrückten Schuhen holte er jetzt den dritten Platz beim "Award for the Crazy Shoe 2017 Vienna". 31 Designer aus vier Ländern reichten dafür ihre Projekte ein.

Zwei Österreicher in Top3

Die Jury, unter anderem mit Sängerin Jazz Gitti, Zauberer Tony Rei, Burlesque-Kabarettistin Wendy Night und Ö1-Moderator Bernhard Fellinger und Co hatten die Qual der Wahl, als es darum ging, die besten „Crazy Shoes“ zu bestimmen. Schlussendlich entschieden sie sich für den Herrenschuh „Der Eulenspiegel 2.0“ des Kärntners Bernd Georg Sima. Auf Platz 2 folgte der „Handtaschenschuh“ der Deutschen Alexandra Zapf. Und Platz 3 belegte der Oberösterreicher Michael Schachinger mit seinem Stiefel „Sir Brutus Cephalopoda Teuthida“.Übrigens verspeiste er "als Racheakt" nach dem Fischbiss im Seerestaurant einen Fisch. „Die Gewalt verliert an Stärke, wenn die Vernunft die Oberhand gewinnt“, kommentierte Michael Schachinger kryptisch-kreativ seine Schuh-Kreation.