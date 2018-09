SPA Resort Therme Geinberg

18.09.2018, 21:07 Uhr

In Geinberg haben wir auch ein tolles Ausbildungsprogramm, welches mir ermöglicht, auch andere Abteilungen wie z.B. Housekeeping, Buchhaltung, Marketing sowie das Restaurant kennenzulernen.Meine Hobbys sind Reiten, voralllem auf dem Reiterhof meiner Tante in Brasilien, dort verbringe ich immer viel Zeit, wenn wir unsere Verwandtschaft besuchen. Ich habe schon sogar die Ehre bekommen die Rinder meine Tante zusammenzutreiben, sowas kennt man meist nur von Flimen. Anfangs hatte ich etwas Angst aber mit der Zeit gings fast wie von alleine.Brasilien ist meine zweite Heimat, da fast meine ganze Familie dort lebt.Kochen und Tanzen gehört bei uns zum Alltag. Auf die Strandurlaube freue ich mich immer sehr, denn die Strände dort sind wunderschön.Auch das Reisen gehört zu einer meiner größten Leidenschaften. Ich liebe es andere Kulturen und andere Menschen kennenzulernen. Vor Allem hat es mir in Amerika sehr gut gefallen, die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Einwohner dort ist ganz anders als bei uns in Österreich, man fühlt sich sofort wohl und positiv aufgenommen. Natürlich bin ich mit meinen Reiseplänen noch lange nicht fertig.Mein Ziel ist es erstmals meine Lehre erfolgreich abzuschließen.Zu meinen anderen Hobbys gehören Schwimmen und gerne unternehme ich viel mit meiner Familie und Freunden.