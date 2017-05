Umgekippter Lkw auf der A8

02.05.2017, 16:13 Uhr

Auf der A8 ereignete sich am 2. Mai ein Unfall. Ein Lkw beladen mit Holzspänen kippte um.

UTZENAICH. Ein 33-jähriger Lkw-Lenker aus Deutschland kam mit seinem Sattelkraftfahrzeug am 2. Mai von der Fahrbahn ab. Der Lkw des 33-Jährigen war mit Holzspänen beladen. Als er auf der A8 in Richtung Sattledt unterwegs war geriet er im Gemeindegebiet von Utzenaich aus unbekannter Ursache auf den Pannenstreifen. Zu diesem Zeitpunkt stand in diesem Bereich am Pannenstreifen ein Lkw. Der 33-Jährige bemerkte den Lkw am Pannenstreifen zu spät und verriss deshalb das von ihm gelenkte Sattelkraftfahrzeug nach links. Dabei kam er laut Angaben der Polizei mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und streifte die Betonmittelleitwand. Das Sattelkraftfahrzeug stürzte um. Dabei erlitt der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Ried eingeliefert. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die späten Nachmittagsstunden, der Verkehr wurde umgeleitet.