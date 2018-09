Unfall in Gurten – Auto blieb am Dach liegen

11.09.2018, 10:43 Uhr

Gestern Nachmittag (10. September 2018) überschlug sich ein Auto im Ortsteil Wagnerberg.

GURTEN. Als die Feuerwehr Gurten am Unfallort ankam, fanden sie ein am Dach liegendes Auto vor. Laut Feuerwehr Gurten, waren Rettung, Notarzt und Rettungshubschrauber bereits vor Ort, um die unbestimmtem Grades verletzte Person in das Krankenhaus zu bringen. Die Feuerwehr Gurten sicherte die Einsatzstelle und führte die Räumung der Unfallstelle durch. Die FF Gurten war mit zehn Mann im Einsatz.