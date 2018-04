Vortrag "Kooperation Eltern und Schule"

26.04.2018, 22:45 Uhr

Kooperation Eltern und Schule – Relevanz in unserer digitalen WeltMontag, 28. Mai, 19:30 UhrEvangelische Pfarrzentrum (Riedbergstraße 7, Ried)Eintritt freiDigitale Medien bestimmen den Alltag unserer Kinder und unserer Jugend. Die Erziehungsarbeit der Eltern und Schule muss sich großen Herausforderungen stellen damit SchülerInnen sich in der Welt des Internets verantwortlich und sicher orientieren können.Claus-Dieter Kaul, Akademischer Leiter am Institut für ganzheitliches Lernen Montessori Akademie Biberkor, wird auf Einladung der Kompass-Schule Ried ein Gespräch führen über Montessori Pädagogik und die Werterziehung in einer vermehrt virtuellen Wert.