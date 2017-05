Wieviel Alkohol ist zu viel?

10.05.2017, 08:31 Uhr

Maximal ein Bier oder ein Achterl am Tag: Die Dialogwoche Alkohol legt den Fokus auf Alkoholkonsum.

BEZIRK (ebe). Ein Bier zu Feierabend – das ist für viele eine lieb gewonnene Tradition. Denn auf Geselligkeit legt der Innviertler wert. Alkohol wird seit Jahrhunderten als Nahrungs- Heil-, Genuss- und Rauschmittel verwendet. Je nach Konsummenge und Grund für den Konsum können alkoholische Getränke durchaus die Lebensqualität und Geselligkeit fördern – aber genauso zu sozialen, psychischen und körperlichen Problemen führen oder Krankheiten und Unfälle verursachen. "Dieser Grenzgang zwischen Genuss und Risiko prägt den Umgang mit Alkohol. Denn Abhängigkeitsentwicklung ist ein dynamischer Prozess, der schleichend passiert", weiß Ulrike Thon von der Alkoholberatung des Landes OÖ in Ried. Allein in Oberösterreich sind statistisch gesehen 60.000 Personen alkoholabhängig."Besonders wichtig ist es, nicht jeden Tag Alkohol zu konsumieren", so Thon. Laut Weltgesundheitsorganisation sollen Männer nicht mehr als 24 Gramm und Frauen nicht mehr als 16 Gramm Alkohol zu sich nehmen. Das entspricht beim Mann einem halben Liter Bier, einem Achtel Wein oder drei kleinen Schnäpsen. Außerdem soll an zwei Tagen in der Woche kein Alkohol konsumiert werden. "Die Grenze zwischen risikoarmem und gesundheitsgefährdendem Alkoholkonsum ist abhängig von Geschlecht, Alter, Konstitution und psychischer Befindlichkeit", so Thon.

"Ich habe mich geschämt"

Beratung braucht Mut

www.dialogwoche-alkohol.at

Selbsthilfegruppe

Anonyme Alkoholiker

Alkoholberatungsstelle

Persönliche Probleme, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit oder Einsamkeit – bei Sucht können die unterschiedlichsten Faktoren ausschlaggebend sein. "Am Anfang hab ich es immer abgestritten, abhängig zu sein. Ich habe mich dafür geschämt", erzählt ein 65-jähriger Rieder, der 25 Jahre lang abhängig war. "Ich war wirklich am Tiefpunkt angelangt, als mich ein Unbekannter fand und ins Krankenhaus brachte. Von da an ging es bergauf. Ich war in einer Entzugsklinik und bin mit heutigem Tag 28 Jahre trocken", ist der Mann zufrieden. Für ihn war es gerade in der ersten Zeit nach dem Entzug schwer, konsequent zu bleiben. Vom Umfeld wurde er immer wieder verleitet, mitzutrinken. Aber man darf in dieser Situation sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. "Bei den Anonymen Alkoholikern bin ich seither wirklich gut aufgehoben. Wir treffen uns wöchentlich und tauschen uns aus. Dabei steht die Anonymität an oberster Stelle. Wir wissen nur Vornamen voneinander, es gibt keine Kartei. Bei unseren Treffen kommen Menschen aus allen sozialen Schichten und in jedem Alter zusammen. Auch immer mehr Frauen sind dabei."In Ried treffen sich die Anonymen Alkoholiker im Evangelischen Pfarrzentrum und im Krankenhaus. Auch das Blaue Kreuz bietet regelmäßige Treffen an. Bei Ulrike Thon gibt es Alkoholberatung durch das Land OÖ. Sie berät und begleitet Personen mit problematischem Alkoholkonsum und deren Mitbetroffene sowie Interessierte. "Der Zulauf an Angehörigenberatungen steigt, da das Thema Alkoholkrankheit in unserer Gesellschaft nicht mehr so stark tabuisiert wird. Deshalb wenden sich mehr Menschen hilfesuchend an die Alkoholberatungsstellen." Von 15. – 21. Mai werden in der Dialogwoche Alkohol – wie viel ist zu viel? Veranstaltungen in ganz Österreich angeboten. In Ried steht Ulrike Thon in der GKK am 19. Mai von 8 – 12 Uhr zur Verfügung.- craving – Verlangen nach Suchtmittel, ein starker Wunsch Alkohol zu konsumieren- kontrollverlust-verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Alkohols- Alkohol zur Alltagsbewältigung- Entzug –körperliche Entzugssymptome- Dosis Steigerung- die Dosis muss immer weiter gesteigert werden,um die Wirkungaufrecht zu erhalten und mögliche Entzugssymptome zu vermeiden- Einengung auf das Suchtmittel- Vernachlässigung anderer Interessen- FolgeschädenBei der Abhängigkeit wird die Bedeutung und Wichtigkeit von Alkohol so groß, dass ein Leben ohne Alkohol nicht mehr vorstellbar ist.für Alkoholkranke und deren Angehörige, Blaues Kreuz, dienstags in ungeraden Wochen, 18.30 Uhr Evang. Gemeinde, nächster Termin: 23. MaiKH Ried, Palliativstation, donnerstags, 19 Uhr;Evang. Gemeinde, freitags, 19.30 UhrRied, Bezirkshauptmannschaft, Anfragen: Mo, Di, Do, Fr 8 – 12.30 Uhr, 0664/6007289558