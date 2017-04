Wirt in Kohlhof sucht neuen Pächter

28.04.2017, 12:43 Uhr

Das Traditionsgasthaus in Neuhofen, der Wirt in Kohlhof, sucht neue Pächter, die wieder Leben in den Hof bringen.

NEUHOFEN (ebe). Das Gasthaus Kohlhof in Neuhofen soll wieder zu neuem Leben erweckt werden, davon ist die neue Besitzerin Romana Murauer überzeugt. Die Nichte der ehemaligen Besitzerin und Wirtin Veronika Mayr hat auch schon genaue Vorstellungen: "Ich will das Gebäude keinesfalls zweckentfremden. Es ist mir ein Anliegen, dass das Gasthaus weitergeführt wird. Deshalb bin ich auf der Suche nach einem ambitionierten Pächter."Die Renovierungs- und Umbauarbeiten sind bereits voll im Gange, davon unberührt bleibt die gemütliche Gaststube. Diese will die neue Besitzerin im Originalzustand erhalten. Dennoch ist Murauer offen für neue Ideen: "Ob die hausgemachte Sulz und der Kochkäse nochmals auf den Tellern der Gäste landen, bleibt den neuen Pächtern überlassen."

Umbau in den Stallgebäuden

Gasthaus Kohlhof

Kontakt Romana Murauer

Das ehemalige Stallgebäude will Murauer ebenfalls nutzen. "Im Laufe der nächsten Jahre wird die Imkerei Hohensinn in den Kohlhof übersiedeln. Dazu adaptieren wir den früheren Stall. Eine Möglichkeit der Direktvermarktung, verbunden mit einer Schauimkerei ist das Ziel." Damit will Murauer die Synergien zwischen der Imkerei und dem Gasthaus nutzen. Mehr zur Imkerei Hohensinn im Internet auf www.imkerei-hohensinn.at 45 Sitzplätze in der Gaststube20 Sitzplätze im Nebenzimmer65 Sitzplätze im GastgartenWohnmöglichkeit: +43 650 766 26 26,r.murauer@gmail.com