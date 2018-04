Alex Gotthalmseder: "Will bei WM in Tirol starten"

30.04.2018, 10:22 Uhr

Der 23-jährige Lohnsburger peilt kommendes Jahr die Heim-Weltmeisterschaft in Seefeld in Tirol an.

LOHNSBURG/WALDZELL. Seit er zwölf ist steht er auf den Langlaufskiern. Und mittlerweile nähert er sich den österreichischen Profis. In der vergangenen Saison ist er das erste mal im Weltcup gestartet.Die Leistungen waren ganz in Ordnung. Ich bin heuer das erste Mal im Weltcup gestartet. Außerdem war mein bestes Ergebnis im Europacup unter den Top 20. Im April habe ich eine gute Platzierung in der Militär-WM erreicht, außerdem habe ich dieser Saison den Skimarathon in Saalfelden gewonnen. Durch eine Verletzung beim Skifahren musste ich leider zwischenzeitlich pausieren – diesen Rückstand hab ich nicht mehr wirklich aufholen können. Wäre ich noch bei den Juniors, hätte ich andere Ziele. Aber in der Herrenwertung muss man die Ziele etwas zurückschrauben.

Das war schon ein cooles Gefühl. Noch dazu war das Rennen in Tirol. Es war für mich eine Premiere beim Heimrennen. Und ich bin mit Platz 76 (100 Starter) auch wirklich zufrieden, da der Rückstand auf den Sieger unter drei Minuten war.In der Hauptschule Waldzell hat es eine Langlaufgruppe gegeben. Wir waren einmal pro Woche Langlaufen – dadurch habe ich Gefallen gefunden am Sport. Mit der nordischen Sparte im Skiclub Waldzell bin ich dann in den Landescup gestartet.Ich bin seit drei Jahren beim Bundesheer als Heeressportler. Unser Leistungszentrum ist in Hochfilzen, dort können wir von Oktober bis April mit guter Schneelage trainieren.Das kommt drauf an. Wir haben einen drei-Wochen-Rhythmus mit 15, 20, 25 und dann 10 Stunden Training pro Woche. Im Schnitt sind es etwa 15 Stunden. Wichtig ist, gute Leistungen zu erbringen. Sonst wird der Platz als Heeressportler an jemand anderen vergeben. Die Plätze sind begehrt, weil man finanziell abgesichert ist und gleichzeitig viel trainieren kann. Außerdem wird mir das BWL-Studium, das ich nebenbei absolviere, finanziert. Das ist schon ein großer Vorteil, anders lässt sich die Karriere nur schwer finanzieren. Hinzu kommen auch einige Sponsoren, denen ich sehr dankbar bin.In Hochfilzen ist auch das Langlaufzentrum stationiert, wo Trainer fix angestellt sind, die uns begleiten. Nicht nur Langlauf, auch alle Biathleten sind in diesem Leistungszentrum. Und wir trainieren viel im Team. Es ist leichter, wenn man eine Trainingsgruppe hat.Im Sommer sind wir viel mit den Skirollern unterwegs. Wenn ich an den Wochenenden zuhause bin, nutze ich die Strecke im Kobernaußerwald gerne. Dazu laufen, Radfahren, Wandern und Krafttraining. Ich muss fit bleiben, um im Winter die Leistungen zu bringen!2019 findet die Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld in Tirol statt. Für dieses Heimspiel möchte ich mich auf jeden Fall qualifizieren. Die Rennen beginnen Ende November/Dezember. Ansonsten gilt es, im EuropaCup konstante Ergebnisse bringen.Da heißt es gut auf die Leistungen achten und um einen fixen Startplatz kämpfen. Ansonsten gilt es, im EuropaCup konstante Ergebnisse bringen.Es kommen leider immer weniger junge Menschen nach. Vielleicht liegt am fehlenden Schnee. Oder daran, dass sich keiner mehr plagen mag für Erfolg in Wettkämpfen. Ich glaube es liegt auch daran, dass viele Eltern mit ihren Kindern weniger Skifahren. Auch in den Leistungszentren gehen die Schülerzahlen rückläufigDas ist Dario Cologna. Er ist mehrfacher Olympiasieger und das Besondere: Er ist Schweizer und kein Skandinavier. Im Norden Europas ist Langlaufen wesentlich populärer als in unseren Breitengraden.Dopingskandale sind schon ein Problem. Darum ist meiner Meinung nach schwierig, dass junge Sportler nachkommen, weil es dem Sport einen negativen Beigeschmack gibt. Für mich ist das kein Thema. Wenn es ohne Doping nicht mehr geht, dann hör ich lieber auf! Ich muss wissen, wo meine eigenen Grenzen sind, und wie weit es mit sauberem Training geht.