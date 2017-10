, 4923 Lohnsburg am Kobernaußerwald AT

LOHNSBURG. Am Sonntag, 22. Oktober trifft die Union Lohnsbrug auf den Fußballclub Riegerting. Ankick ist um 15.30 Uhr am Fußballplatz in Lohnsburg. "Wir wollen uns auf diesem Weg bei allen Fans, Gönnern und Sponsoren für die Unterstützung", so der Lohnsburger Verein.