Die Hürde Utzenaich auswärts mit einem 3:0-Sieg übersprungen

05.05.2018, 22:13 Uhr

1. Halbzeit: Zögerlicher Beginn. Einen sogenannten ersten Warnschuss feuerte Enis Kolakovic aus rund 20m auf das Gehäuse von Tormann Philipp Riepel ab. Der Ball streichte um Haaresbreite am linken oberen Eck vorbei (12.) Dann hieß es auf Seiten der Blau-Gelben durchatmen: Ramazan Eker lässt sich den Ball abnehmen, der daraufhin aufs Kiyan-Tor stürmende Radek Koci scheitert aber an der Torstange (16.) Dann das 0:1! Hrsto Krachanov setzte zu einem Solo an und erzielte aus spitzem Winkel den Führungstreffer (31.) Das war gleichzeitig der Pausenstand.2. Halbzeit: Jetzt mit dem Wind im Rücken fand die Kensy-Elf noch besser ins Spiel. Das 0:2 daher mehr als verdient. Jasmin Mehic kratzte den Ball gerade noch von der Outlinie und brachte diesen mit viel Effet vors gegnerische Tor. Der Abwehrversuch eines Utzenaicher Abwehrspielers scheiterte, und Tomas Oravec wurde zum Nutznießer (53.) Auch Mhedi Sulimani startete einen Sololauf und wurde dabei im Strafraum von den Beinen geholt. Den Strafstoß verwandelte er selbst zum 0:3 (63.) Ab diesem Zeitpunkt spielten die Marchtrenker ganz locker auf. Mhedi Sulimani wollte nach seinem Strafstoß nochmals nachlegen, sein Schuss verfehlte aber um Haaresbreite das gegnerische Gehäuse (64.) Letztendlich brachte die Kensy-Elf das 0:3 locker ins Ziel.

Das Vorspiel endete mit 2:1-Auswärtssieg der Marchtrenker.Vorschau: Nächstes Match auf eigener Anlage gegen Schärding. Die Mannschaft wird nun ein zweites Mal nach Marchtrenk anreisen. An diesem Spieltag waren die Schärdinger bei der Viktoria zu Gast