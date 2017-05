Einmaliger Charity App Run im Stadtpark

07.05.2017, 20:15 Uhr

Beim weltweiten 'Wings for Life Run' liefen in Ried 70 Starter gemeinsam für den guten Zweck.

RIED. Am Sonntag, 7. Mai, erfolgte weltweit zeitgleich der Startschuss für den diesjährigen Wings for Life World Run. Die treibenden Kräfte hinter Wings for Life sind Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner und Red Bull Gründer Dietrich Mateschitz. Neben den insgesamt 25 organisierten Läufen auf der ganzen Welt fanden 70 organisierte 'App Runs' statt - einer davon, der einzige in Österreich, wurde von Sportarzt und Allgemeinmediziner Christian Süß initiiert. Pünklich um 13 Uhr starteten 70 Läufer und zwei Rollstuhlfahrer den Rundkurs durch den Park. Beendet war der Lauf, als Lukas Dornstauder nach 24,8 Kilometern als letzter Läufer vom virtuellen Catcher Car überholt wurde. Neben der guten Stimmung der Sportler sorgten auch das Warm Up mit DJ und die Moderation von Kati Hochhold für ein gelungenes Event. Die gesamten Startgelder des Wings for Life World Run/App Run fließen direkt an die gemeinnützige Wings for Life Stiftung, die mit Hilfe von Spendengeldern Forschungsprojekte zur Heilung von Rückenmarkserkrankngen und -verletzungen unterstützt.