Fischer Race Family wächst weiter

05.05.2017, 10:56 Uhr

Die 25-jährige Ramona Siebenhofer wird ab der Saison 2017/18 das österreichische Speed Team der Fischer Race Family bereichern.„Ich hatte bei den Tests mit Fischer Ski und Schuhen vom ersten Moment an ein super Gefühl und freue mich sehr, zukünftig ein Teil der Fischer Race Family zu sein. Als Österreicherin ehrt es mich natürlich besonders, mit Produkten eines österreichischen Familienbetriebs an den Start gehen zu können. Mein Ziel in der kommenden Saison ist es, bei Olympia in Pyeongchang vorne mit dabei zu sein und auch im Weltcup top Ergebnisse einzufahren. Ich freue mich, diesen Weg zusammen mit Fischer zu gehen,“ blickt Ramona Siebenhofer zuversichtlich in die Zukunft.