Gurten verspielt 2:0 Führung gegen Lask Juniors

21.04.2018, 20:11 Uhr

In der erste Halbzeit lieferte die Neuhofer-Elf eine beachtliche Leistung ab und zeigten Kampfgeist. Kolakovic und Reitter hatten nach 45 Minuten auf 2:0 gestellt. In Hälfte zwei wendete sich das Blatt und die LAKS Juniors legten nach. Am Ende trennten sich die Union Gurten und die LASK Juniors mit einem Unentschieden - 2:2.