LG Innviertel Damenteam holt Bronze bei OÖ- Landesmeisterschaft - Hörmandinger Landesmeisterin

24.09.2018, 06:12 Uhr

Im Rahmen des Kaiserslaufes in Bad Ischl fanden auch die OÖ-Landesmeisterschaften im Halbmarathon statt. Diese waren für unsere LGI-Starter wieder ein voller Erfolg.Damen holen Bronze in der MannschaftswertungDas Team mit unseren Damen Maria Hörmandinger, Ingrid Feichtenschlager und Doris Spreitzer holten bei den Landesmeisterschaften Platz 3.

Mannschaftswertung Männer:Platz 6 belegte das Team mit Stephan Kirchberger, Jürgen Huemer und Michael Stroi.Platz 10 belegte das Team mit Kurt Steinhofer, Ferdinand Auer und Christof Gasperi.Damen Einzel: Hörmandinger ist LandesmeisterinMaria kam nach 01:36h ins Ziel und konnte ihre Altersklasse W45 gewinnen. Platz 2 und somit Vizelandesmeisterin in ihren Altersklassen können sich ab heute Doris Spreitzer (W40, 01:36h) und Ingrid Feichtenschlager (W55, 01:52h) nennen.Herren Einzel: Michael Stroi ist VizelandesmeisterMichael Stroi kam mit einer tollen Zeit von 01:23h ins Ziel und krönte seine Leistung mit dem Vizemeistertitel in der Altersklasse M35. Stephan Kirchberger belegte mit einer Zeit von 01:29h Platz 9 in der Altersklasse M40. In der M45 holte sich Jürgen Huemer Bronze (01:30h). Ebenfall Bronze holte sich Herbert Katzlberger (M65). Herbert war nach 01:51h im Ziel.Läufer die nicht bei den Meisterschaften gemeldet waren:Kurt Steinhofer – Platz 20 in der AK M40 – 01:34hChristoph Gasperi – Platz 26 in der AK M40 – 01:39hFerdinand Auer – Platz 8 in der AK M65 – 01:48hMarcus Reischauer lief mit einer Zeit von 01:17h auf den insgesamt 17. Platz und auf Platz 6 in der Altersklasse M30.