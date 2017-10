Luka und Lazar Jankovic – Motocross-Talente des HSV Ried

11.10.2017, 15:40 Uhr

Die beiden HSV Ried Nachwuchsfahrer – Luka und Lazar Jankovic dürfen sich über eine sehr erfolgreiche Motocross-Saison freuen. Luka feierte in der Amateur Masters Austria Serie den 50ccm-Jahrestitel und konnte auch beim Waldviertel-Cup-Finale am 1. Oktober in der Tageswertung beide Läufe gewinnen. Lazar zeigte heuer schon mit Top-Platzierungen auf, schaffte auch in der int. KTM 65SX Challenge sehr gute Ergebnisse, leider aber stürzte der Rookie aus Braunau bei der AMA-Serie in Parndorf und verletzte sich an der Hand.