Pech für LG Innviertel-Geher Reifinger bei der Masters WM in Spanien

17.09.2018, 09:24 Uhr

Vom 4. bis 16. September 2018 fanden in Malaga die Masters-Leichtathletikweltmeisterschaften statt. Es waren 8.200 Athleten aus über 100 Ländern am Start. Markus Reifinger war über 10 Kilometer und 20 Kilometer im Einzel sowie als Mannschaft mit Dr. Franz Kropik und Roman Brzezowsky für Österreich am Start. Über 10 Kilometer konnte Markus trotz einer langen Verletzungspause den 5. Rang mit der Mannschaft knapp hinter Deutschland erreichen obwohl er weit über seiner diesjährigen Bestzeit lag. Drei Tage später auf sicheren Medaillenkurs, Bronze wäre über 20 Kilometer gehen fix gewesen, musste Markus aber aufgeben da die alte Muskelverletzung wieder akut wurde. Bei den österreischischen Staatsmeisterschaften über 20 Kilometer kann der Natternbacher somit verletzungsbedingt nicht teilnehmen.Gute Besserung!