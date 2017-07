24.07.2017, 08:09 Uhr

Starker Motocross-Nachwuchs beim HSV Ried

RIED. Die beiden Jankovic-Benzinbrüder starten auch heuer für den HSV Ried und zeigen bei den Motocross-Rennen mit sehr guten Leistungen auf: Luka Jankovic liegt in der Amateur Masters Austria Serie (Klasse 50ccm) Zwischenwertung mit 131 Punkten auf dem hervorragenden 2. Rang. In Schrems konnte Luka nach Bestzeit in der Qualifikation den zweiten Tagesplatz erreichen.

Lazar Jankovic zeigte in der 65ccm Klasse (NÖ Landesmeisterschaft) mit dem dritten Tagesrang in Schrems groß auf, in der Zwischenwertung zur Amateur Masters Austria Serie (65ccm Klasse) liegt Lazar mit 94 Punkten auf dem sehr guten 4. Platz.

In der KTM 65SX Challenge liegt Lazar Jankovic auf dem siebten Zwischenrang.

Gefällt mir