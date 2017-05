SV Guntamatic Ried eröffnet Trainingszentrum

03.05.2017, 15:41 Uhr

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl eröffnete am 2. Mai das neue Trainingszentrum der SV Ried.

Fakten zum Gebäude

RIED. Das neue Trainingszentrum der SV Guntamatic Ried am Voglweg wurde am 2. Mai von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl offiziell eröffnet. Gesegnet wurde das Gebäude im Beisein von zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Sport von Stadtpfarrer Rupert Niedl. Auch Landesrat Elmar Podgorschek, Bürgermeister Albert Ortig, Franz Schiefermair vom Landessportpräsidium und zahlreiche Sponsoren ließen sich die Feier nicht entgehen. „Wir haben uns an den gesamten Infrastrukturen mit vier Millionen Euro beteiligt, weil wir professionelle Rahmenbedingungen brauchen, wenn sportliche Leistung erwartet wird. Der Verein leistet hervorragende Arbeit. Ich wünsche mir, dass die SV Ried auch weiterhin in der Bundesliga spielt – nicht nur wegen der Derbys, sondern weil es sich der Verein verdient hat. Es ist für das Sportland Oberösterreich sehr wichtig, dass im Innviertel Bundesliga-Fußball gespielt wird“, so Strugl.Manager Fränky Schiemer betont die professionellen Bedingungen, die zum Arbeiten benötigt werden: "Dieses Trainingszentrum ist eine wichtige Basis für die Zukunft des Profi-Fußballs in Ried.“ Auch Infrastruktur-Vorstand Thomas Gahleitner sieht das Gebäude als Meilenstein in der Vereinsgeschichte: "Wenn man Leistung fordert, muss man sie auch fördern. Die SV Guntamatic Ried zählt mit diesem Gebäude wieder zu den Impulsgebern in Sachen Infrastruktur in der Bundesliga. Beim Land OÖ und der Stadtgemeinde Ried möchte ich mich für die Unterstützung sowie die gute Kooperation herzlichst bedanken.“Im Erdgeschoß des Funktionsgebäudes sind unter anderem eine große Garderobe mit Sanitäranlagen, ein Wellness-Bereich mit einem Kaltwasser-Tauchbecken sowie Räumlichkeiten für Ärzte und Masseure eingerichtet. Im Obergeschoß befinden sich großzügige Aufenthalts- und Besprechungsräume, eine 100 Quadratmeter große Kraftkammer sowie ein Manager- und Trainerbüro. Im Kellergeschoß bietet das Funktionsgebäude Platz für Technik, Wäsche und Lagerräume.