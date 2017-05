Vortrag und Diskussion mit Profisportlerin Violetta Oblinger-Peters

RIED. Frauennetzwerk3 und Frau in der Wirtschaft Ried laden am 18. Mai zum Vortrag „Herz über Kopf und Kopf über Herz – erfolgreiche mentale Strategien aus dem Leben einer Leistungssportlerin“ mit Violetta Oblinger-Peters.Oblinger-Peters war von 1997 bis 2016 Profisportlerin der Österreichischen Kanuslalom-Nationalmannschaft und erntete zahlreiche internationale Erfolge. Nun erzählt sie aus ihrem Leben als Profisportlerin. Sie zeigt konkrete Situationen auf, wie ihr mentale Vorbereitung geholfen hat, über so lange Zeit zu performen.

Information

Der Vortrag findet am Donnerstag, 18. Mai, um 19 Uhr in der WKO Ried statt. Die freiwilligen Spenden kommen den Aktivitäten der Frauenberatungsstelle des Vereins Frauennetzwerk3 zu Gute.Anmeldungen sind möglich unter veranstaltung@wkooe.at