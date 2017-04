Wings for Life World Run: Laufen für den guten Zweck

RIED (kw). Der Wings for Life World Run ist ein globaler Lauf- und Rollstuhl-Event. Der Startschuss erfolgt weltweit am Sonntag, 7. Mai zur exakt gleichen Zeit."Insgesamt gibt es 25 organisierte Läufe auf der ganzen Welt, wie beispielsweise in Wien. Dazu kommen 70 organisierte 'App Runs'. Einer davon, der einzige in Österreich, findet in Ried statt. Für diejenigen, die also nicht nach Wien fahren können, ist der Lauf in Ried sicherlich eine tolle Alternative", freut sich Initiator des Rieder App Runs und Allgemeinarzt Christian Süß.

Ablauf und Anmeldung

Ein gemeinsames Ziel

Beginn ist um 13 Uhr im Rieder Stadtpark. "Der Rundkurs durch den Park ist zur Gänze asphaltiert. So können Läufer und Rollstuhlfahrer mit- und nebeneiander starten. Die einzige Vorraussetzung für Rollstuhlfahrer sind manuelle Rollstühle", so der Arzt. Beendet ist der Lauf, wenn der letzte Läufer vom virtuellen Catcher Car überholt wurde.Um teilzunehmen muss die Wings for Life World Run App heruntergeladen werden. "Das sogenannte Catcher Car fährt 30 Minuten nach dem Start los. Sobald es dich überholt, bekommst du ein Tonsignal und dein Handy vibriert. Also einfach die App herunterladen und anmelden", erklärt Süß. Die Teilnahmegebühr für den App Run beträgt 10 Euro.Die persönliche Rennnummer wird per E-Mail zugesendet. Bei allen, die registriert sind, startet die App automatisch am Erreignistag. Aus diesem Grund ist es ratsam das Handy am Renntag voll aufzuladen.Eine Labstation für die Verpflegung der Läufer und Rollstuhlfahrer ist im Startbereich vorhanden. Das Warm Up Event mit DJ beginnt ab 12.30 Uhr im Startbereich.Außerdem steht ein spannender Vortrag von dem Schärdinger Behindertensportler Walter Ablinger auf dem Programm.Die gesamten 100 Prozent der Startgelder des Wings for Life World Run – App Run fließen direkt an die Wings for Life Stiftung. Wings for Life ist eine gemeinnützige Stiftung, die mit Hilfe von Spendengeldern Forschungsprojekte zur Heilung von Rückenmarkserkrankungen und -verletzungen unterstützt.Mehr Information zum Lauf unter www.sportsmed-austria.at