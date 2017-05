Zweitgrößtes Radevent Österreichs macht am 9.6. in Obernberg am Inn am schönsten Markplatz Österreichs Station

14.05.2017, 19:02 Uhr

Gegen Mittag wird die diesjährige 2. Etappe über 195,1 Kilometer am 09.06. in Wels gestartet, ehe sie um ca. 13.00 Uhr, über den Hausruckwald kommend, das Innviertel erreicht. Einige spannende Ortsdurchfahrten und Bergwertungen müssen bewältigt werden, ehe die rund 100 Radrennfahrer gegen 15.45 Uhr zum ersten Mal Obernberg passieren. Nach drei Zieldurchfahrten am Marktplatz wird gegen 17.00 Uhr der Sieger der 2. Etappe von Wels nach Obernberg feststehen.

Auch ein umfangreiches Rahmenprogramm durch den OÖ Radsportverband wird es geben. Fürs leibliche Wohl sorgen die Obernberger Gastronomiebetriebe. Eine Abordnung der Marktmusik Obernberg wird die Radfahrer willkommen heißen.Der Bürgermeister der Marktgemeinde Obernberg am Inn, Martin Bruckbauer, und die Obernberger Bevölkerung freuen sich auf zahlreiche Besucher und der Bgm. dankt dem Tourismusverband S Innviertel für die tolle Unterstützung.