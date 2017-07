Eurospar in Ried setzt auf Vielfalt im Team

18.07.2017, 15:14 Uhr

„Die Leute der Lebenshilfe gehören einfach zu unserem Team dazu“, so Johann Schatzl, Filialleiter in der Weberzeile. Teamwork ist dort vor allem am großen Anliefertag jeden zweiten Mittwoch gefragt, wenn die Leute der Lebenshilfe das Verpackungsmaterial von zwei vollbeladenen Lastwägen fachgerecht entsorgen. „Sie sind eine große Entlastung. Ich möchte sie nicht mehr hergeben“, erklärt Filialleiter-Stellvertreterin Gertraud Schneglberger.