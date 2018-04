Fritz Einböck: "Ich bin gerne in der Weberzeile und hole mir direktes Feedback"

26.04.2018, 05:30 Uhr

Am 1. Mai ist Friedrich Einböck genau ein Jahr Center Manager in der Weberzeile. Im Interview spricht er über Feedback,

RIED (ebe). Friedrich Einböck ist gebürtiger Taiskirchner, der mit seiner Familie seit sechs Jahren in Mondsee wohnt. Seit 2010 ist er bei der SES, seit einem Jahr kennt man ihn als Center Manager der Weberzeile.Ich war offen für neue Herausforderungen bei der SES. Die Möglichkeit als Center Manager in der Weberzeile war eine perfekte Gelegenheit für mich. Einerseits bin ich als gebürtiger Taiskirchner in der Region vernetzt. Andererseits habe ich im Bereich Verpachtung bei der SES einige Jahre Berufserfahrungen. Der Job ist für mich ein Schritt zurück in die Heimat – verbunden mit neuen Aufgaben.

Ich leite die Weberzeile nach unserer Unternehmensphilosophie, gestalte den Branchenmix mit, bin Ansprechpartner für Shoppartner. Insgesamt sind wir ein Team von zwölf Leuten. Unsere Aufgabe ist, für die Kunden ein positives Shopping-Erlebnis zu gestalten – in jeder Hinsicht. Ob Events, Center-Magazin, Haustechnik oder Tiefgarage. Ich trage die Gesamtverantwortung für alle Bereiche (Marketing, Haustechnik, Center-Info, Office) und bin im Kontakt mit vielen Menschen.Wir haben versucht, vieles weiterzuentwickeln. Die Weberzeile ist die Bühne des Innviertels. Vielfalt bieten, uns vernetzen und Teil der Region sein, das ist unser Ziel. Wir wollen die Menschen in das Einkaufszentrum bringen und nach außen hin wirken. Uns ist die Vernetzung mit der Stadt, mit Schulen, Vereinen und Unternehmern wichtig.Zeitmanagement ist ein wichtiger Faktor. Ich bin gerne in der Mall unterwegs. Dort bekomme ich direktes Feedback von den Gästen. Herausfordernd ist auch der Wettbewerb. Onlinehandel und andere Einkaufszentren sind natürlich Mitbewerber. Aber wir sind gut aufgestellt. Unser Ziel ist es, Aufenthaltsqualität zu schaffen. Wir wollen kultiger Treffpunkt für Menschen sein. Wegen einer bunten Frühlingswiese wird zwar kein Shop mehr Waren verkaufen. Aber die Menschen genießen das Ambiente. Das zeigt auch die Besucherfrequenz. Aber wenn das Haus voll ist, die Menschen Freude haben, dann weiß ich, warum ich meinen Job mache.Ein Shoppartner wechselt Ende April. Aus Carlings wird im Mai sehen!wutscher. Außerdem haben wir viele Veranstaltungen in Vorbereitung: Shoppingnight am 18. Mai, Events, wie die Charity-Tour, der School-out-Day oder der Spielzeugflohmarkt kommen wieder. Wir wollen bestehende Formate verbessern und neues entwickeln. Wie den 'Blaulichttag' im Herbst. Beim Rieder Stadtlauf spielt sich heuer viel in der Weberzeile ab und auch das dreijährige Jubiläum feiern wir ausgiebig.Wir halten unsere Augen und Ohren immer offen, die Größe ist derzeit aber perfekt. Aktuell arbeiten wir an der noch besseren Abschöpfung. Aus Braunau, Schärding, Grieskirchen gibt es noch Potential.Das ist richtig. Miteigentümer ist TH Real Estate. Für die Kunden ändert sich dadurch nichts – operativ bleibt die Führung bei uns.Ich bin positiv überrascht, wie viele Initiativen es gibt, die Innenstadt zu beleben. Ried steht gut da – ich kenne viele Städte, die wesentlich mehr zu kämpfen haben. Für uns ist Kooperation wichtig. Denn wenn es dem Handelsstandort gut geht, geht es uns auch gut und es ist dort und da etwas los. Ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit ist die Menschenbilder-Ausstellung, die Ende Mai in die Innenstadt und in die Weberzeile kommt.